POL-PPWP: Unter Einfluss berauschender Mittel auf Roller unterwegs

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen einer Unfallflucht sucht die Polizei den Fahrer eines weißen Autos, das am frühen Montagmorgen durch Weilerbach fuhr. Kurz nach halb sieben begegnete eine 42-jährige Frau mit ihrem Opel Meriva dem Pkw in der Rummelstraße. Nach Angaben der Opel-Fahrerin hielt sich das weiße Fahrzeug nicht an das Rechtsfahrgebot, fuhr zu weit in der Mitte und kollidierte dadurch mit ihrem ...

