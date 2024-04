Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Kollision weitergefahren

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen einer Unfallflucht sucht die Polizei den Fahrer eines weißen Autos, das am frühen Montagmorgen durch Weilerbach fuhr. Kurz nach halb sieben begegnete eine 42-jährige Frau mit ihrem Opel Meriva dem Pkw in der Rummelstraße. Nach Angaben der Opel-Fahrerin hielt sich das weiße Fahrzeug nicht an das Rechtsfahrgebot, fuhr zu weit in der Mitte und kollidierte dadurch mit ihrem Außenspiegel. Dieser wurde dabei stark beschädigt. Trotzdem setzte der Unfallverursacher seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Die Marke sowie das Kennzeichen des Fahrzeugs sind nicht bekannt. Zeugen, denen der Pkw ebenfalls begegnete, oder denen am Montag ein solches Auto mit beschädigtem Außenspiegel auf der Fahrerseite aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell