Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Unfall beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt wegen eines Unfalls am Montagnachmittag in der Eisenbahnstraße und bittet um Hinweise. Eine Autofahrerin soll einen Passanten angefahren haben. Die 29-Jährige wollte gegen 15:45 Uhr von der Rummelstraße in die Eisenbahnstraße abbiegen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen rollte sie mit ihrem Wagen in den Einmündungsbereich, als ein Fußgänger die Straße überqueren wollte. Die Frau sei ihm dabei über den Fuß gefahren. Der Mann klagte über Schmerzen. Der alarmierte Rettungsdienst stellte jedoch keine Verletzungen am Fuß des 58-Jährigen fest, weshalb die Polizei um Hinweise bittet: Wer hat den Unfallhergang beobachtet? Wer kann Angaben zur Fahrweise der 29-Jährigen beziehungsweise Gehweise des Passanten machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |bo

