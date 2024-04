POL-PPWP: Hochwertige Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Eine Mischung aus knapp 1.000 Litern Chemikalien und Frischwasser bedeckten am Montagmorgen den Boden einer Lagerhalle in der Industriestraße. Einem Mitarbeiter fiel zu Arbeitsbeginn auf, dass die Halle geflutet war, weswegen er die Rettungskräfte alarmierte. Vermutlich durch einen Riss in einem Schlauch drang die rot-braune Imprägnier-Flüssigkeit zusammen mit dem ...

mehr