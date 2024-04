Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hat Zigarette Brand ausgelöst?

Kaiserslautern (ots)

Möglicherweise eine noch glimmende Zigarette hat am Montagmittag am Altenhof einen Mülleimer in Brand gesetzt. Die Rauchentwicklung war gegen 12.30 Uhr Passanten aufgefallen, die dann die Feuerwehr und die Polizei verständigten.

Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell im Griff, löschten den Eimer, beziehungsweise die Glut. Ein größerer Schaden entstand zum Glück nicht. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell