POL-SL: Festnahmen nach Tötungsdelikt in der Gemeinde Schmelz

Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Saarbrücken. Am gestrigen Samstagvormittag (23. März 2024) wurde die Polizei des Saarlandes über ein Tötungsdelikt in der Gemeinde Schmelz informiert(Medien-Info vom 23. März 2024 - Nach Tötungsdelikt in der Gemeinde Schmelz). Nach intensiven Ermittlungen und Durchsuchungen mehrerer Wohnanwesen kam es am heutigen frühen Morgen in Frankreich zur Festnahme von drei Personen durch französische Polizeikräfte. Ob es sich hierbei um die gesuchten Täter handelt wird derzeit noch ermittelt. In diesem Zusammenhang steht das Landespolizeipräsidium im engen Informationsaustausch mit den französischen Ermittlungsbehörden. Bei denen im Großraum Paris festgenommenen Personen handelt es sich um drei Männer im Alter von 36 Jahren, 38 Jahren und 42 Jahren. Weitere Einzelheiten können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht mitgeteilt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

