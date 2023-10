Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Dreiste Diebstähle auf Sportanlage - Festnahme eines Tatverdächtigen

Melle (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 12.10.2023 - 14:06:

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5624606

Nur einen Tag nach den dreisten Diebstählen aus den Umkleidekabinen am Carl-Starcke-Sportplatz in Melle kam es im nordrhein-westfälischen Delbrück zu einer Serie gleichartiger Diebstähle aus Umkleidekabinen dortiger Sportstätten.

Dabei wurde ein 52-Jähriger durch einen Zeugen auf frischer Tat ertappt und der Polizei übergeben.

Die darauffolgenden Ermittlungen ergaben, dass der Mann derzeit ohne festen Wohnsitz ist und mit einem in den Tagen zuvor in Köln gestohlenen VW Bulli im Bundesgebiet umhergereist war.

Das Fahrzeug war jedoch zwischenzeitlich bereits mit ebenfalls gestohlenen Kennzeichen versehen worden.

In dem Fahrzeug wurde umfangreiches Diebesgut, so auch die in Melle entwendeten Gegenstände, aufgefunden und sichergestellt.

Der bereits wegen gleicher Delikte einschlägig vorbestrafte Mann wurde dem Haftrichter beim Amtsgericht Paderborn vorgeführt. Dieser verhängte die Untersuchungshaft und verfügte dessen Einlieferung in eine JVA.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell