Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versammlung im Stadtgebiet

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in der Osnabrücker Innenstadt zu einer angezeigten Versammlungslage. Die Versammlung bestand aus Redebeiträgen, Gebeten und Musikstücken. Die Versammlung wurde durch die Polizei begleitet. Hierfür waren neben den Kräften der Polizeiinspektion Osnabrück und der Bereitschaftspolizei auch Konfliktmanager und Dialogbeauftragte im Einsatz. Die Versammlung begann pünktlich um 16 Uhr und verlief bis zu ihrer Beendigung durch die Versammlungsleiterin gegen 17:45 Uhr friedlich. Insgesamt fanden sich in der Spitze bis zu 350 Personen am Platz der Deutschen Einheit ein. Während der gesamten Kundgebung herrschte ein hohes Maß an Kooperation seitens der Versammlungsteilnehmenden. Insgesamt ist festzustellen, dass sowohl die Versammlungsleiterin als auch die ihrerseits eingesetzten Ordner erheblich zu einem friedlichen Verlauf der Versammlung beigetragen haben. Das sofortige polizeiliche Einschreiten gegenüber kritischen Plakaten und Wortbeiträgen führte dazu, dass darauf verzichtet wurde. Strafverfahren wurden nicht eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell