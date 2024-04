Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wettereignisse führen zu Einsätzen in der Westpfalz

Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend verzeichnete die Polizei in der Westpfalz mehrere Einsätze wegen umgestürzter Bäume und Schilder, in einem Fall wehte der Wind Tische und Stühle eines Cafés weg. Meist stürzten die Bäume auf die Straße und verursachten keine Schäden. Zwischen Hauptstuhl und Landstuhl sorgte ein umgestürzter Baum jedoch dafür, dass eine Telefonleitung auf die Straße herabhing. Dieses führte keinen Strom, so dass die Straßenmeisterei das Problem schnell in den Griff bekam und die Straße für den Verkehr wieder freigeben konnte. Aber nicht nur umgestürzte Bäume sorgten für Beeinträchtigungen, mancherorts wehte es auch Schilder oder Zäune um. In Pirmasens blies der Wind Stühle und Tische eines Cafés in die nahegelegene Fußgängerzone. Die Situation beruhigte sich am späteren Abend wieder und die Polizei verbuchte kaum mehr sturmbedingte Einsätze. |bo

