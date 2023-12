POL-HRO: Löschung der Vermisstenfahndung nach vermisstem 14-jährigen Mädchen

Bad Doberan (ots) - Gegen 01:30 Uhr erhielt die Polizei am Montagmorgen des 18.12.2023 Kenntnis über den Brand eines Carports in der Kröpeliner Straße in Bad Doberan. Beim Eintreffen der Polizei- und Feuerwehrkräfte brannte der Carport bereits in voller Ausdehnung. Vorsorglich wurden die anwesenden neun Bewohner eines daneben befindlichen Mehrfamilienhauses kurzzeitig evakuiert. Ein unter dem Carport abgestellter Pkw ...

