POL-HG: Übers Dach eingestiegen +++ Fahrraddiebe zugange +++ Werkzeug aus Keller gestohlen +++ Scheinwerfer abmontiert +++ Geldwechseltrick

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Übers Dach eingestiegen, Königstein, Parkstraße, Dienstag, 02.04.2024, 3.55 Uhr

(ro) In der Nacht zu Dienstag sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Königstein eingestiegen und haben Beute gemacht. Die Täter betraten das Grundstück in der Parkstraße und kletterten auf das Dach des dortigen Einfamilienhauses. Von dort aus verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Obergeschoß des Wohnhauses und durchsuchten anschließend sämtliche Wohnräume. Aus einem Tresor, den sie gewaltsam öffneten, entnahmen die Diebe Schmuck und Bargeld. Letztlich gelang ihnen mit der Beute im Gepäck unbemerkt die Flucht. Ersten Ermittlungen zufolge hat sich der Einbruch wohl schon in der Nacht zu Dienstag gegen 3.55 Uhr ereignet, wurde erst am gestrigen Donnerstag festgestellt und zur Anzeige gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Hochtaunus nehmen Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Fahrraddiebe zugange, Neu-Anspach, Anspach, Störkelstraße und Thalgauer Straße, Mittwoch, 03.04.2024, 17 Uhr bis Donnerstag, 04.04.2024, 19.30 Uhr

(ro)Im Neu-Anspacher Stadtteil Anspach waren in der Nacht auf Donnerstag Fahrraddiebe zugange, die es auf hochwertige Elektrofahrräder abgesehen hatten. In der Störkelstraße verschafften sich die Täter Zugang zu einer Scheune eines Einfamilienhauses und entwendeten hieraus zwei hochwertige mit einem Schloss gesicherten E-Bikes der Marke "Cube". Beim Heben der Fahrräder über ein davor abgestelltes Motorrad beschädigten sie dieses noch, hier entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Die Diebe konnten mit samt den Rädern im Gesamtwert von über 6.000 Euro unerkannt die Flucht ergreifen. In der Thalgauer Straße drangen Einbrecher gewaltsam in die Garage eines Einfamilienhauses ein und konnten zwei E-Bikes der Marke "Cube" stehlen. Beide Elektrofahrräder im Wert von über 6.500 Euro waren mit einem Schloss gesichert. Offensichtlich haben die Täter die verschlossenen Räder abtransportiert, hierzu könnte ein Fahrzeug genutzt worden sein. In beiden Fällen gibt es bislang keine Täterhinweise. Die Polizei in Usingen ermittelt und nimmt unter der Rufnummer (06081) 9208-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

3. Werkzeug aus Keller gestohlen, Steinbach, Hessenring, Montag, 01.04.2024, 14 Uhr bis Donnerstag, 04.04.2024, 15 Uhr

(ro)Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Steinbach haben Unbekannte zwischen Montag und Donnerstag Werkzeug gestohlen. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Wohnhaus im Hessenring. Sie hebelten ein Kellerabteil auf und ließen Werkzeug im Wert von circa 2.000 Euro mitgehen. Täterhinweise liegen nicht vor. Sachdienlich Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

4. Scheinwerfer abmontiert, Königstein, Fuchstanzstraße, Mittwoch, 03.04.2024, 17 Uhr bis Donnerstag, 04.04.2024, 9 Uhr

(ro)In der Nacht auf Donnerstag hatten es unbekannte Täter in Königstein auf Scheinwerfer eines Porsche Cayenne abgesehen. Im Schutz der Dunkelheit montierten sie auf bisher unbekannte Art und Weise die beiden Frontscheinwerfer des in der Fuchstanzstraße abgestellten Fahrzeugs ab und flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. Hinweise bitte unter der Rufnummer (06174) 9266-0 an die Polizeistation Königstein.

5. Geldwechseltrick, Königstein, Limburger Straße, Donnerstag, 04.04.2024, 16.50 Uhr

(ro)Durch geschickte Ablenkung wurde am Donnerstagnachmittag Geld bei einem Geldwechseltrick in Königstein entwendet. Gegen 16.50 Uhr wollten zwei unbekannter Täterinnen in einer Gärtnerei in der Limburger Straße Blumen kaufen, bezahlten diese mit einem 200 Euro-Schein und erhielten entsprechend Wechselgeld. Im Anschluss diskutierten die beiden Frauen mit der Kassiererin, da ein Schein aus dem Wechselgeld zu stark eingerissen sei. Kurz entschlossen forderte das Duo dann den 200 Euro-Schein zurück. Während der Rückgabe der Blumen nutzten die beiden Betrügerinnen die Gelegenheit 100 Euro des Wechselgeldes zu stehlen und verließen fluchtartig das Geschäft. Die beiden haben nach Zeugenaussagen ein südländisches Erscheinungsbild und seien zwischen 20 und 25 Jahre alt. Sie hätten dunkle, schulterlange Haare und seien mit einer blauen Jeans und jeweils einem cremefarbenen Oberteil bekleidet gewesen. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06171) 120-0 entgegen.

