POL-HG: Baucontainer aufgebrochen +++ Fahrraddiebe unterwegs +++ erneut Reifen an Pkws zerstochen +++ Fußgängerin angefahren

1. Baucontainer aufgebrochen,

Friedrichsdorf, Marie-Curie-Straße, Dienstag, 02.04.2024, 20.15 Uhr bis Mittwoch, 03.04.2024, 6 Uhr

(ro)In Friedrichsdorf haben Diebe in der Nacht auf Mittwoch mehrere Baucontainer aufgebrochen. Die Unbekannten verschafften sich unberechtigt Zutritt zu einem Firmengelände und brachen gewaltsam die dort aufgestellten Container auf. Hieraus erbeuteten sie Werkzeuge und Baumaterialien im Wert von über 50.000 Euro. Aufgrund der Beschaffenheit dürften die Täter das Stehlgut wohl mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Bislang liegen keine Hinweise vor. Diese werden von der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

2. Fahrraddiebe unterwegs,

Oberursel, Lessingstraße, Wehrheim, Spessartstraße, Samstag, 23.03.2024 bis Dienstag, 02.04.2024, 8 Uhr

(ro)Diebe hatten es in Oberursel und Wehrheim auf hochwertige Fahrräder abgesehen. Zwischen vergangenem Samstag, 23.03.2024, und Montagabend, 01.04.2024, verschafften sich Unbekannte unberechtigten Zutritt zu einem Gartengrundstück in der Lessingstraße. Sie brachen die beiden Schlösser der auf dem Anwesen abgestellten Mountainbikes der Marke "Cube" im Gesamtwert von 8000 Euro auf. Samt den Fahrrädern konnten die Täter unbemerkt flüchten. Die Polizei in Oberursel nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen. In Wehrheim brachen die Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in eine Garage eines Einfamilienhauses in der Spessartstraße ein. Hier erbeuteten sie zwei E-Bikes der Marke "Cube" im Wert von insgesamt 6.500 Euro. Täterhinweise liegen hier bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt unter der Rufnummer (06171) 120-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

3. Erneut Reifen an Pkws zerstochen,

Oberursel, Borkenweg / Eisenhammerweg, Montag, 01.04.2024, 11 Uhr bis Dienstag, 02.04.2024, 9 Uhr

(ro)Bereits gestern berichtete die Polizei über eine Serie in Oberursel von Sachbeschädigungen an zahlreichen Pkws in der Nacht auf Montag. Gestern erstatteten zwei weitere Geschädigte Anzeige bei der Polizei. Bei einem im Borkenweg geparkter VW waren durch Unbekannte ebenfalls die Reifen zerstochen worden. Ebenso fand ein weiterer Fahrzeugbesitzer seinen Renault mit zerstochenen Reifen im Eisenhammerweg vor. In beiden Fällen sind die Fahrzeuge vermutlich in der Nacht auf Dienstag beschädigt worden. Die Ermittlungen der Polizeistation Oberursel in der Sache dauern an. Sachdienlich Hinweise werden unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

4. Fußgängerin angefahren,

Bad Homburg, Obergasse, Mittwoch, 03.04.2024, 05.10 Uhr

(ro)Am frühen Mittwochmorgen um 05.10 Uhr wurde in Bad Homburg eine Fußgängerin beim Überqueren einer Straße von einem Pkw angefahren und verletzt. Der Fahrer eines schwarzen VW Polo befuhr die Höhestraße aus Richtung Dietigstraße und wollte nach rechts in die Obergasse abbiegen. Die Fußgängerin lief in gleicher Richtung und wurde beim Überqueren der Obergasse vom Fahrzeug des 58-Jährigen touchiert. Die 71-Jährige wurde dadurch verletzt und von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

