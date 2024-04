POL-SE: Henstedt-Ulzburg/ L 75 - Polizei sucht Unfallbeteiligten und Zeugen nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (28.03.2024) ist in Moorrege ein Wohnungseinbruchdiebstahl festgestellt worden. In der Zeit zwischen Mittwoch, 27.03.2024, 18:45 Uhr und Donnerstag, 28.03.2024, 09:30 Uhr drangen Unbekannte in die Wohnräume eines Einfamilienhauses in der Wedeler Chaussee ein und entwendeten ...

mehr