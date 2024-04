PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher scheitern an Terrassentür +++ E-Scooter aus Treppenhaus gestohlen +++ Wiederholt Reifen an Pkws zerstochen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher scheitern an Terrassentür, Bad Homburg, Am Hirschsprung, Mittwoch, 27.03.2024, 16 Uhr bis Mittwoch, 03.04.2024, 18 Uhr

(ro)In Bad Homburg scheiterten Einbrecher an der Terrassentür eines Reihenhauses. Sie nutzen die einwöchige Abwesenheit der Bewohner aus und versuchten die Tür des Anwesens in der Straße "Am Hirschsprung" gewaltsam aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch wurde bei der Rückkehr der Bewohner am Mittwochabend festgestellt. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Diese werden von der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

2. E-Scooter aus Treppenhaus gestohlen,

Bad Homburg, Frölingstraße, Mittwoch, 03.04.2024, 17.30 Uhr bis 18 Uhr

(ro)Am frühen Mittwochabend Diebe hatten es in Bad Homburg auf einen E-Scooter abgesehen, der in einem Treppenhaus eines Wohngebäudes abgestellt war. Die Täter gelangten zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr auf unbekannte Art und Weise in Treppenhaus des Anwesens in der Frölingstraße und entwendeten einen ungesicherten E-Scooter der Marke "Xiaomi" im Wert von 400 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich um zwei männliche Täter im Alter zwischen 13 und 16 Jahren handeln. Die Polizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt unter der Rufnummer (06171) 120-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

3. Wiederholt Reifen an Pkws zerstochen, Oberursel, Eisenhammerweg, Donnerstag, 04.04.2024, 4.30 Uhr

(ro)Bereits zu Wochenbeginn berichtete die Polizei über eine Serie in Oberursel von Sachbeschädigungen an zahlreichen Pkws in der Nacht auf Montag und Dienstag. Im Eisenhammerweg wurden in der Nacht zu Donnerstag wiederholt sechs Fahrzeuge angegangen, auch hier wurden die Reifen zerstochen. Bei einem weiteren Fahrzeug wurde die Frontscheibe sowie die Motorhaube beschädigt. Am frühen Donnerstagmorgen um 4.30 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin eine dunkel bekleidete Person an einem der Fahrzeuge, die sich sodann schnell in Richtung des Borkenwegs entfernte. Die Ermittlungen der Polizeistation Oberursel in der Sache dauern an. Sachdienlich Hinweise werden unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

