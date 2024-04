Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lagerhalle mit Chemikalien geflutet

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Mischung aus knapp 1.000 Litern Chemikalien und Frischwasser bedeckten am Montagmorgen den Boden einer Lagerhalle in der Industriestraße. Einem Mitarbeiter fiel zu Arbeitsbeginn auf, dass die Halle geflutet war, weswegen er die Rettungskräfte alarmierte. Vermutlich durch einen Riss in einem Schlauch drang die rot-braune Imprägnier-Flüssigkeit zusammen mit dem Wasser aus. Eine Bodenwanne, welche unter dem Gebäude verläuft, verhinderte, dass das Gemisch ins Erdreich sickern konnte. Wie genau der Schlauch beschädigt wurde, ist derzeit Inhalt der polizeilichen Ermittlungen. Laut Angaben der Angestellten muss der Schaden zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 4:30 Uhr, eingetreten sein. Die Kosten für Reinigung und Entsorgung werden auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

