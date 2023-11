Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 24.11.2023, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 26.11.2023, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Buchholz - Sexuelle Belästigung während der Bahnfahrt

Am Freitagabend, gegen 22:05 Uhr, befand sich das weibliche Opfer im Bereich des Fahrradabteils des Metronoms, welcher von Hamburg nach Bremen fuhr. Zwischen den Bahnhöfen Klecken und Buchholz wurde dieses durch eine männliche Person bedrängt und berührt. Das Opfer entzog sich der Situation und begab sich zum Türbereich. Hier stand bereits ein mutmaßlicher Zeuge. Der Beschuldigten, welcher dem Opfer gefolgt war, lies daher von einer weiteren Handlung gegenüber dem Opfer ab. Dieses und der unbekannte Zeuge verließen den Zug am Buchholzer Bahnhof. Der Beschuldigte soll mutmaßlich am Bahnhof in Sprötze ausgestiegen sein. Dieser kann wie folgt beschrieben werden: dunkler Hauttyp, kurze schwarze Haare, breite/kräftige Statur, langer schwarzer Mantel, rötlicher Schal. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zu dem Beschuldigten geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Buchholz (04181 285-0).

Buchholz - Verfolgungsfahrt mit späterem Unfall

Die Beamten wollten am Freitagmittag, gegen 11:50 Uhr, im Bereich der Buchholzer Innenstadt den Fahrzeugführer eines schwarzen VW-Beetle kontrollieren. Dieser entzog sich der Kontrolle und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Seitenstraßen auf die Hamburger Straße. Die Fahrt ging weiter über den Nordring, die B75 und auf die A1 in Richtung Norden. Der Fahrzeugführer fuhr diese Strecke unter Missachtung diverser Verkehrsregel, ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit bei regennasser, teils glatter Fahrbahn. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Hamburg fort und geriet letztlich, trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, außer Sicht. Verkehrsteilnehmer, welche im Rahmen dieser Fahrweise gefährdet wurden oder einen Sachschaden erlitten haben, werden gebeten sich bei der hiesigen Polizei in Buchholz (04181 285-0) zu melden.

Um 13:16 Uhr, wurde dieser VW-Beetle im Bereich Sittensen, A1 Fahrtrichtung Bremen durch mehrere Verkehrsteilnehmer gemeldet, wie dieser aufgrund eines unfallbedingten Rückstaus den Seitenstreifen sowie die gebildete Rettungsgasse mit hoher Geschwindigkeit befuhr. Hierbei beschädigte er mehrere Fahrzeuge und kollidierte schließlich mit einem Warnleitanhänger. Der VW-Beetle wurde kurz hinter der Unfallstelle, auf der A1, verunfallt und ohne den Fahrzeugführer angetroffen. Im Rahmen der Fahndung konnte dieser am Rasthof Bockel festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Aufgrund der begangener Verkehrsstraftaten wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden hier mindestens sieben Kraftfahrzeuge beschädigt. Weitere hier geschädigte oder gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Sittensen (04282-59414-0) zu melden

Buchholz - Seniorin getäuscht

Am Samstag gegen 17:00 Uhr, verschaffte sich eine angebliche neue Mitarbeiterin des Sozialdienstes unter diesem Vorwand Zutritt zur Wohnung der 84-jährigen Seniorin im Betreuten Wohnen in der Straße "Am Radeland." Während der Begehung der Wohnung betrat mutmaßlich eine zweite Person die Wohnung und durchsuchte diese unbemerkt nach Wertgegenständen. Der fehlende Schmuck fiel der Seniorin zu einem späteren Zeitpunkt auf. Die unbekannte Frau war ca. 45. Jahre alt, 1,50 m groß und hatte schulterlange dunkle Haare. Sie trug einen hellen Mantel sowie einen FFP2 Maske. Zeugen, welche Angaben zu der unbekannten Person oder einem möglicherweise genutztem Pkw machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Buchholz (4181-285-0).

Holm - Trunkenheitsfahrt und Verkehrsunfallflucht

Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr beschädigt ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Inzmühlener Straße einen geparkten Pkw und entfernt sich im Anschluss vom Unfallort. Hierbei verliert dieser ein Kennzeichenschild. Der mutmaßliche 80-jährige Fahrzeugführer kann an der Halteranschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,95 Promille. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt. Gegen den Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Maschen und Meckelfeld - Trunkenheitsfahrten

Am frühen Samstagmorgen, gegen 07:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Seevetal einen Pkw Skoda in der Straße "Rübenkamp" Maschen. Bei dem 47-Jährigen Fahrzeugführer wurde während der Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 0,84 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Betroffenen der Ordnungswidrigkeit erwartet nun ein eimonatiges Fahrverbot sowie eine Geldstrafe.

Am Sonntagmorgen, gegen 08:00 Uhr, gerät ein ebenfalls 47-Jähriger Skodafahrer in eine Verkehrskontrolle in Meckelfeld. Während der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Kokain und Amphetamine konsumiert hat. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfall mit verletzter E-Scooter-Fahrerin

Am Samstag, gegen 17:50 Uhr, kommt es auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Hansestraße in Winsen (Luhe) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Hierbei übersieht der 25-jährige Fahrzeugführer des Pkw die querende, 19-jährige, E-Scooter-Fahrerin. Diese wird hierbei verletzt und ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

Ashausen - Rucksäcke von Grundstück entwendet

Am Donnerstagmorgen, gegen 01:20 Uhr, kam es in Ashausen zu einem Diebstahl von mehreren ungesicherten Rucksäcken mit Sportbekleidung von einem Grundstück in der Straße "Alter Schützenplatz. In der Vergangenheit gab es im Bereich Ashausen bereits mehrere Diebstähle, bei welchen sich die unbekannte Täterschaft mutmaßlich nachts auf die Grundstücke begab und hier ungesicherte Gegenstände entwendete. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich an die Polizeistation Stelle (Tel.: 04174/668 980) wende

Hollenstedt / BAB 1 - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Dahingehend wird auf die bereits veröffentlichte Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg verwiesen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/5657726

Mehrere Unfälle aufgrund Winterglatter Fahrbahnen

Am Wochenende kam es in den Nächten sowie den Morgenstunden, Temperatur und Wetterbedingt, zu mehreren Verkehrsunfällen auf Landstraßen sowie den Autobahnen. Hierbei verletzten sich zwei Personen leicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Ursächlich war hier eine nicht angepasste Geschwindigkeit aber auch teilweise eine nicht witterungsangepasste Bereifung. Der Wettervorhersage nach ist die kommenden Tagen mit Schnee und Glätte zu rechnen. Dahingehend wünschen wir allen Verkehrsteilnehmern eine gute uns sicher Fahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell