POL-LG: WANTED: PARTNER IN CRIME" ++ Polizei Lüneburg lädt zu Infoabend für SchülerInnen und Eltern zum Polizeiberuf ein

Lüneburg

Einen ganz besonderen Info-Abend für interessierte SchülerInnen und deren Eltern veranstaltet die Polizei Lüneburg am Mittwoch, 13.03.24, ab 16:00 Uhr am und im Behördenzentrum/Polizei "Auf der Hude" in Lüneburg.

Ab 16:00 Uhr stehen EinstellungsberaterInnen und PolizeibeamtInnen aus der Praxis am Infomobil der Polizei Niedersachsen für Fragen und einem Austausch zum Polizeiberuf zur Verfügung. Gegen 18:00 Uhr startet dann die offizielle Veranstaltung mit Vorträgen und Informationen zum Polizeiberuf, dem Studium und den Einstellungsvoraussetzungen. Parallel werden sich u.a. der Streifen- und Ermittlungsdienst, die Verfügungseinheit und die Bereitschaftspolizei vorstellen.

Zudem wird es die Möglichkeit geben, sich in verschiedenen sportlichen Disziplinen des Auswahlverfahrens auszuprobieren.

Für offene Fragen und Unklarheiten ist im Anschluss noch genügend Zeit eingeplant.

Anmeldungen werden unter:

ausbildung@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

entgegengenommen. Eine Teilnahme ist für spontane Besucherinnen und Besucher auch ohne Anmeldung möglich.

Überzeug' Dich selbst, ob der Polizeiberuf vielleicht etwas für euch ist.

