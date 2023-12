POL-BOR: Gronau-Epe - Vandalismus durch Knallkörper

Borken (ots) - Tatort: Borken, An der alten Windmühle; Tatzeit: 29.12.2023, zwischen 12.40 Uhr und 13.00 Uhr; Zu einem Fall von Vandalismus an einem Auto ist es am Freitag in Borken gekommen. Unbekannte zerkratzten einen Wagen, der auf einem Parkplatz an der Straße An der alten Windmühle gestanden hatte. Die Tat ereignete sich zwischen 12.40 Uhr und 13.00 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. ...

mehr