Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mülltonnen brennen/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt nach zwei Mülltonnenbränden auf der Darler Heide in Erle. Die Eimer gerieten aus unbekannten Gründen am Mittwochmorgen, 17. April 2024, um 1.05 Uhr und um 1.07 Uhr in Brand. Die Feuerwehr löschte die Brände in beiden Fällen. Zeugen, die Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter den Rufnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240 in Verbindung zu setzen.

