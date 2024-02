Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter entwendet

Zeugin gesucht

Heinsberg (ots)

Am 14. Februar (Mittwoch) wurde einer 32-jährigen Heinsbergerin zwischen 17.45 Uhr und 17.50 Uhr, der E-Scooter entwendet, den sie vor einem Geschäft an der Apfelstraße abgestellt hatte. Eine ihr unbekannte Frau sprach sie an und teilte ihr mit, dass sie beobachtet habe, wie eine männliche Person mit dem Scooter davongefahren sei. Daraufhin erstattete die Heinsbergerin eine Strafanzeige. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei nun die bislang unbekannte Zeugin. Diese wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

