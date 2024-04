Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte erbeuten Mobiltelefon/Die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Ein 15 Jahre alter Gelsenkirchener erstattete am Donnerstag, 18. April 2024, auf einer Polizeiwache eine Anzeige nach einer räuberischen Erpressung. Er gab an, gegen 21.30 Uhr an der Haltestelle Erle-Forsthaus an der Cranger Straße in Erle von drei Unbekannten angesprochen und nach Wertgegenständen gefragt worden zu sein. Der Jugendliche händigte der Gruppe daraufhin sein Mobiltelefon aus. Danach entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Eine unmittelbare Fahndung verlief negativ, allerdings konnten die Beamten das erpresste Telefon in der Nähe auffinden und dem Geschädigten zurückgeben. Die Tatverdächtigen sind zwischen 16 und 18 Jahre alt, haben dunkle Haare und trugen dunkle Kleidung. Zwei Personen trugen eine Basecap, einer hatte einen Kinnbart. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

