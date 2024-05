Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 11/12.05.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Körperverletzung

Am 11.05.2024, gegen 02:30 Uhr, kam es in Lohne, Möhlendamm, zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 17-jährigen Lohners. Das Opfer war mit seinem Fahrrad unterwegs, als plötzlich mehrere Personen auf die Straße sprangen und das Opfer vom Fahrrad zogen. Zudem wurde er mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Die männlichen Täter flüchteten mit einem PKW in unbekannte Richtung. Zeugen, die dem Vorfall beobachtet oder Angaben zu der Tätergruppierung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta -Verkehrsunfall mit Gülletransporter

Am 11.05.2024; 10:25 Uhr, kommt es auf der Kreuzung Oldenburger Straße/ Bundesstr. 69 in Vechta zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 26000 Liter Rindergülle auflaufen. Ein 23-jähriger aus Preußisch Oldendorf fuhr mit nichtangepasster Geschwindigkeit mit seiner Sattelzugmaschine+Auflieger als Linksabbieger in die Kreuzung ein, so dass die Fahrzeugkombination umkippte. Im Anschluss liefen mehrere Tausend Liter Rindergülle auf die Fahrbahn. Der 23-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Die Kreuzung wurde teilgesperrt und es folgten umfangreiche Reinigungsarbeiten, die bis in den späten Nachmittag andauerten. Am Transportfahrzeug entstand ein Schaden von ca. 90000 Euro.

Lohne - Brand einer Garage

Am 11.05.2024, gegen 12:30 Uhr gerät die Garage eines Einfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. In der Garage befand sich eine Küchenzeile, samt Herd und Backofen. Es ist davon auszugehen, dass der Brand von der Küchenzeile ausging. Es wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in der Garage in Höhe von ca. 20000 Euro.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 11.05.2024, gegen 21:05 Uhr, befuhr ein 24-jähriger aus Holdorf mit seinem Pkw die Straße Zum-Hansa-Center, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Kennzeichenmissbrauch

Am 11.05.2024; 23:45 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Lohner mit einem PKW Cadillac die Bundesstr. 69 in Vechta. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen entstempelt und einem anderen Fahrzeug zugeteilt waren. Es folgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens sowie Untersagung der Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell