Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 15. April 2024, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 08:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw einen Zaun in der Straße Großer Kamp West. Der Lkw-Fahrer entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 6.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9316-0) entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und einer leichtverletzten Person

Am Montag, 15. April 2024, gegen 11:30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Stapler den Flachsweg und beabsichtigte die Friesoyther Straße in Richtung Flethstraße zu befahren. Beim queren der Fahrbahn touchierte er den Pkw einer von links kommenden 49-jährigen Frau aus Friesoythe. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der 49-Jährigen gegen den Pkw eines 56-jährigen Mannes aus Hilkenbrook geschoben, welcher auf der Friesoyther Straße stand und beabsichtigte nach links in den Flachsweg abzubiegen. Durch den Aufprall wurde die 49-jährige Friesoytherin leicht verletzt und ihre 21-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Friesoythe, schwer. Beide wurden in ein Krankenhaus transportiert.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 22-jähriger Mann aus Friesoythe befuhr am Montag, 15. April 2024, gegen 17:45 Uhr mit seinem Pkw die Barßeler Straße aus Kampe kommend in Richtung Friesoythe. Der 22-Jährige beabsichtigte zunächst die vor ihm fahrenden Pkw zu überholen, brach den Überholvorgang aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs jedoch ab und kam beim Wiedereinscheren nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Der 22-jährige Friesoyther wurde hierbei leicht verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,61 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Schaden wurde auf 8.000,00 Euro geschätzt.

