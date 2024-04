Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.04.24

Eschwege (ots)

Alkoholisiert mit Fahrrad

Um 19:50 Uhr befuhr gestern Abend ein 58-jähriger Eschweger mit einem Fahrrad den Gehweg in der Bahnhofstraße in Eschwege auf der linken Seite stadteinwärts. Vom Gehweg aus fuhr er kurzzeitig über den Fußgängerüberweg und von dort auf die Straße "Schloßplatz" in den Gegenverkehr. Aus Richtung "Am Mühlgraben" fuhr in diesem Moment eine Polizeistreife, die stark abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Die anschließende Überprüfung ergab einen Alkoholwert von ca. 0,9 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet und eine Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinflusses eingeleitet wurde.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Wie gestern angezeigt wurde, kam es bereits Ende März zu Sachbeschädigungen durch Graffiti in der Bahnhofstraße in Eschwege. Zwischen dem 26.03.24 und dem 28.03.24 wurde zwei derzeit unbewohnte Mehrfamilienhäuser im Bereich der Hausfassade, des Hauseingangs und der Schindeln mit Farbe besprüht. Dadurch entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Um 18:46 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein voll beladener Autotransporter (Farbe: blau) die B 400 von Wommen kommend in Richtung Breitzbach. In Höhe der Ortschaft Nesselröden fuhr der Transporter rückwärts in die dortige Badegasse ein und kollidierte dabei mit dem Heck des Anhängers gegen einen geparkten Pkw Mazda. Anschließend fuhr der Autotransporter wieder in Richtung Wommen davon. Sachschaden: ca. 1200 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Alkoholisiert Unfall verursacht

Um 20:47 Uhr befuhr gestern Abend ein 27-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit einem Pkw die B 7 von Wichmannshausen kommend in Richtung Datterode. Dabei geriet der 27-Jährige mit dem Fahrzeug zu weit nach links über die Fahrbahnmitte hinaus, wo es dann zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw kam, der von einer 49-Jährigen aus der Gemeinde Söhrewald gefahren wurde. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es stellte sich heraus, dass der 27-Jährige unter Alkoholeinfluss stand; ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. zwei Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 7 war in diesen Streckenabschnitt bis 22:20 Uhr voll gesperrt.

Polizei Hessisch Lichtenau

gegen geparktes Auto gefahren

Um 10:44 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 79-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw rückwärts von einem Grundstück auf die Friedrichsbrücker Straße in Rommerode. Dabei übersah sie einen geparkten Pkw Audi und fuhr gegen diesen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR an beiden Fahrzeugen.

Diebstahl von Dachrinnen

Zwischen dem 02.04.24, 14:00 Uhr und dem 04.04.24, 08:30 Uhr wurden vom Gebäude des "Lenoirstift" in Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen ca. 20 Meter der Kupferdachrinnen entwendet. Auch der Blitzableiter aus Kupfer wurde durchtrennt, abmontiert und gestohlen. Insgesamt entstand dadurch ein Schaden von ca. 3000 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

