Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 04.04.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 10:05 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 51-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Eschwege stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich "Schloßplatz" musste sie bei "rot" auf der Geradeausspur anhalten. Dahinter hielt ein 58-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw ebenfalls an. Als die Ampel der nebenstehenden Linksabbiegespur auf "grün" umsprang, nahm der 58-Jährige fälschlicherweise an, dass dies auch für die Geradeausspur gelte und fuhr entsprechend an. Dadurch fuhr er auf das noch stehende Auto der 51-Jährigen auf, die durch den Aufprall leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 8500 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 03:53 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Kassel die L 3224 von Gut Laudenbach kommend in Richtung Langenhain. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das nach dem Aufprall weiterlief. Sachschaden am Pkw: ca. 2500 EUR.

Illegale Abfallentsorgung

Durch einen Forstamtsmitarbeiter wird beim Polizeiposten in Bad Sooden-Allendorf angezeigt, dass ca. 4 - 5 qm³ Bauschutt illegal entsorgt wurden. Der Ablageort befindet sich an der L 3301 in Richtung Kammerbach; an der zweiten Ausfahrt Frankenhain zweigt ein Feldweg ab. Ca. 200 Meter weiter wurde der Bauschutt abgeladen, der nun durch das Forstamt entsorgt werden muss. Festgestellt wurde dies am 02.04.24. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Um 09:30 Uhr ereignete sich gestern Morgen in der Gustav-Siegel Straße in Hessisch Lichtenau eine Unfallflucht, nachdem dort der Außenspiegel eines geparkten VW Multivan in Höhe Haus-Nr. 33 angefahren und beschädigt wurde. In diesem Bereich befindet sich aufgrund von Bauarbeiten eine Fahrbahnverengung. Der Unfallverursacher war - laut Zeugenaussagen - mit einem weißen Ford Transit mit schwarzer Aufschrift in Richtung Mühlweg unterwegs, kam dabei zu weit nach rechts ab, wodurch die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge beschädigt wurden. Hinweise: 05602/93930

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 29.03.24, 22:30 Uhr und dem 02.04.24, 07:00 Uhr wurde in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Hessisch Lichtenau ein Pkw Renault Clio beschädigt. Unbekannte zerkratzten das Auto auf der Motorhaube, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell