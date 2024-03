POL-ESW: Pressebericht vom 28.03.24 (2)

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Mehrere Kelleraufbrüche In Eschwege ereignete sich in den vergangenen Tagen mehrere Kelleraufbrüche. Am vergangenen Sonntag wurden in der Straße "Westring" in Eschwege insgesamt vier Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus durch unbekannte Täter aufgesucht. Zwischen 23:20 Uhr und Mitternacht verschafften sich der oder die Täter Zutritt, indem ein Kellerfenster eingetreten wurde. ...

