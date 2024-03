POL-ESW: Pressebericht vom 28.03.24

Polizei Eschwege

Zusammenstoß mit Trecker

Um 12:10 Uhr befuhr gestern Mittag ein 69-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit einem Pkw die Landstraße in Reichensachsen in Richtung "Hoheneicher Rondell". Er beabsichtigte in Höhe eine Gaststätte nach links abzubiegen. Ihm entgegen kam zu dieser Zeit ein Traktor. Der 69-Jährige nahm an, dass der Fahrer des Traktors angehalten habe, um ihn abbiegen zu lassen. Tatsächlich fuhr der Traktor aber weiter, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem am Traktor angebrachten Frontlader kam. Während am Traktor selbst kein Sachschaden erkennbar war, musste der Pkw abgeschleppt werden. Der 69-Jährige blieb unverletzt.

Gegen Leitplanke gefahren

Ebenfalls abgeschleppt werden musste der Pkw eines 83-Jährigen aus Waldkappel, der gestern Vormittag von Eschwege in Richtung Reichensachsen unterwegs war. Um 10:50 Uhr beabsichtigte der Fahrer mit dem Auto auf dem Parkplatz in Höhe der "Domäne Vogelsburg" aufzufahren, kam dabei aber im Einfahrtsbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Leitplanke und einem Verkehrsschild. Der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben.

Unfall mit Streifenwagen

Um 16:50 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein Streifenwagen der Polizeidirektion Werra-Meißner die B 249 aus Richtung Schwebda kommend in Richtung Eschwege. Aufgrund eines polizeilichen Einsatzes bog der Streifenwagen zum Wenden in die Straße "An der Schindersgasse" in Grebendorf ein, um wieder auf dem B 249 in Richtung Schwebda zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der auf der B 249 in Richtung Eschwege unterwegs war. Dieser wurde von einem 23-Jährigen aus dem Südeichsfeld gefahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand.

Einbruch in ehemaliges Bahnhofsgebäude

Um 16:30 Uhr begaben sich zwei Kinder / Jugendliche im geschätzten Alter von 10 - 14 Jahren zu einem Gebäude auf dem ehemaligen Bahnhof Eschwege-West. Dort wurde die Verglasung der Eingangstür zerstört, um so in das Gebäude eindringen zu können. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 150 EUR. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Einer der Tatverdächtigen soll ca. 150 cm groß und von kräftiger Statur sein. Dieser trug ein rotes T-Shirt. Der andere war etwas kleiner, von schlanker Statur und mit einem gelben T-Shirt bekleidet. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl einer Geldbörse

Im Edeka-Markt in der Straße "An der Schindersgasse" in Grebendorf ereignete sich am 26.03.24, gegen 18:05 Uhr, ein Geldbörsendiebstahl. Wie sich herausstellte, verlor ein 28-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard zuvor sein Portmonee. Ein noch unbekannter Täter hob diese auf und entfernte sich damit. Das Portmonee wurde am darauffolgenden Tag in der Waldgemarkung Eschwege/ Langenhain durch einen Spaziergänger aufgefunden. Es fehlte natürlich das Bargeld. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Brand in Senioren-Residenz

Um 21:17 Uhr musste gestern Abend die Feuerwehr aus Bad Sooden-Allendorf ausrücken, nachdem in der Straße "Am Gradierwerk" in Sooden ein Brand gemeldet wurde. Wie sich herausstellte kam es im zweiten Obergeschoss eines Seniorenwohnheimes in einem Backofen zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung, wodurch auch der Brandmelder ausgelöst wurde. Zuvor hatte ein 56-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf den Backofen angestellt, dabei aber übersehen, dass sich noch Kochhandschuhe in diesem befanden. Dadurch geriet der Ofen in Brand. Durch die starke Rauchentwicklung wurden der 56-Jährige sowie ein weiterer Bewohner leicht verletzt und nach ärztlicher Untersuchung vor Ort entlassen. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR (Backofen) angegeben.

Polizei Sontra

Körperverletzung - häusliche Gewalt; Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer "Beziehungs-Auseinandersetzung" schlug ein 38-Jähriger am gestrigen Abend, um 18:00 Uhr, eine 30-Jährige in deren Wohnung in einem Sontraer Stadtteil. Weiterhin bewarf er sie mit Gegenständen. Beim Verlassen der Wohnung eignete sich der 38-jährige einen Fahrzeugschlüssel an und fuhr mit dem dazugehörigen Auto davon, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zuvor stach er noch in einen Reifen eines anderen Pkws ein, der im Besitz der Geschädigten ist. Der Sachschaden wird mit ca. 250 EUR angegeben. Entsprechende Verfahren wurden gegen den 38-Jährigen eingeleitet.

