POL-ESW: Pressebericht vom 26.03.24

Mehrere Kelleraufbrüche

In Eschwege ereignete sich in den vergangenen Tagen mehrere Kelleraufbrüche. Am vergangenen Sonntag wurden in der Straße "Westring" in Eschwege insgesamt vier Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus durch unbekannte Täter aufgesucht. Zwischen 23:20 Uhr und Mitternacht verschafften sich der oder die Täter Zutritt, indem ein Kellerfenster eingetreten wurde. Teilweise wurden die Verriegelungen der Kellerabteile aufgebrochen, teilweise abgeschraubt. Entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand eine Musikanlage.

Auch aus der Friedrich-Wilhelm-Straße wurden mehrere Aufbrüche von Kellerräumen angezeigt. Insgesamt wurden zwischen dem 19.03.24 und dem 23.03.24 neun Kellerräume eines Mehrfamilienhauses gewaltsam geöffnet, die aufgebrochenen Verriegelungen teilweise entwendet. Inwieweit etwas entwendet wurde, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gegen Leitplanke gefahren

Um 19:15 Uhr befuhr gestern Abend ein 49-Jähriger aus Niedenstein mit einem Pkw die BAB 44 von Eschwege kommend in Richtung Kassel. In der Gemarkung von Hessisch Lichtenau kam ein Vogel auf den Pkw zugeflogen, wodurch der Fahrer erschrak und dabei das Lenkrad nach rechts verriss. Dadurch streifte er mit dem Auto an der dortigen Leitplanke entlang, wodurch ein Sachschaden von ca. 6500 EUR entstand.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 23.03.24, 23:00 Uhr und dem 25.03.23, 10:15 Uhr wurde in der Straße "Im Tal" in Hessisch Lichtenau ein Pkw Opel Astra durch Unbekannte beschädigt. Diese zerkratzten die beiden Türen auf der Beifahrerseite, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Grundschule

Über das vergangene Wochenende wurde in der Gartenstraße in Witzenhausen die Tür der Grundschule beschädigt. Wie am Montagmorgen festgestellt wurde, begaben sich unbekannte Täter auf das Schulgelände und bewarfen mehrfach mit Steinen eine Glastür, wodurch diese und auch das Seitenelement des Gebäudeeingangs beschädigt wurden. Ein Eindringen in das Gebäude fand augenscheinlich nicht statt. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

