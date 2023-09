Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unfall mit verletztem Radfahrer

Ingelheim (ots)

Am 16.09.2023 um 11.00 Uhr befuhr eine 43jährige aus der Verbandsgemeinde Rhein-Selz mit ihrem PKW in Groß-Winternheim die Straße Zur Eulenmühle in Richtung der Eulenmühle. Ein 59jähriger Ingelheim befuhr mit seinem Fahrrad den Selztalradweg in Richtung Ingelheim. Im Kreuzungsbereich übersieht die PKW-Fahrerin den von links kommenden Radfahrer und es kommt es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer kommt zu Fall und verletzte sich leicht. Am PKW und am Fahrrad entstand Sachschaden. An der Kreuzung ist die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt. Gegen die PKW-Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

