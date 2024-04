Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 02.04.24

Eschwege (ots)

Auffahrunfall

Um 12:31 Uhr befuhr gestern Mittag eine 63-Jährige aus Bebra mit ihrem Pkw die B 27. Im Bereich des "Hoheneicher Rondell" bemerkte sie zu spät, dass der vorausfahrende Pkw bremste, der von einer 56-Jährigen aus Rotenburg/ Fulda gefahren wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde deren Pkw auf den stehenden Pkw eines 65-Jährigen aus Eschwege geschoben. Eine Mitfahrerin in dessen Auto wurde zudem leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird mit ca. 6500 EUR angegeben.

Gegen Verkehrsschild gefahren

Um 13:15 Uhr befuhr gestern Mittag ein 37-Jähriger aus dem Emsland mit einem Pkw die Landstraße (B 7) in Bischhausen. Zunächst fuhr er an der dortigen Tankstelle vorbei, stoppte dann mit dem Auto, um rückwärts aus das Tankstellengelände zu fahren. Dabei fuhr er gegen ein auf dem Gehweg aufgestelltes Verkehrsschild, wodurch ein Sachschaden von ca. 1200 EUR entstand.

Wildunfall

Um 06:42 Uhr befuhr heute Morgen ein 25-Jähriger aus Weißenborn mit einem Pkw die L 3300 in Richtung Oberdünzebach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Sachschaden am Pkw: ca. 1000 EUR.

Körperverletzung

Angezeigt wurde noch eine gefährliche Körperverletzung, die sich am 30.03.24, gegen 04:30 Uhr, im Bereich der Grillhütte in Schwebda im Rahmen des Osterfeuers ereignet hat. Nach einer verbalen Auseinandersetzung wurde ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen, wodurch er eine Platzwunde erlitt, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Tatverdächtig ist ein 27-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard. Zeugenhinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Gegen Leitplanke gefahren

Um 13:41 Uhr befuhr am gestrigen Ostermontag eine 22-Jährige aus Wildeck mit ihrem Pkw die B 27 aus Richtung Berneburg kommend in Richtung Sontra. Beim Abbiegen in Richtung Sontra-Hornel kam sie mit dem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr dadurch gegen die dortige Leitplanke. Es entstand Sachschaden sowohl am PKW als auch an der Leitplanke.

Diebstahl einer Geldbörse

Am gestrigen Nachmittag, um 15:20 Uhr, begab sich ein 37-Jähriger aus Sontra zum Bahnhof in Sontra, um mit dem Zug nach Eschwege zu fahren. Zuvor nahm er seinen Ausweis aus dem Portmonee und steckte dieses in die Jackentasche. Nach der Fahrkartenkontrolle wollte er den Ausweis wieder in das Portmonee zurückstecken, musste dabei aber feststellen, dass dieses offensichtlich aus der Jackentasche entwendet worden war. Neben Bargeld befanden sich diverse Dokumente darin. Der Schaden wird mit ca. 600 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Kennzeichendiebstahl

Zwischen dem 30.03.24, 15:00 Uhr und dem 01.04.24, 02:00 Uhr wurde in der Egerlandstraße in Hessisch Lichtenau das hintere Kennzeichen eines VW Passat "ESW-E 160" entwendet. Das Auto war zum Tatzeitpunkt in einer Hauseinfahrt geparkt. Schaden: 30 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht vom 31.03./01.04.24 wurde das Schaufenster eines Geschäftes in der Brückenstraße in Witzenhausen mit politischen Parolen beschmiert. Diese wurden mit einer lila Sprühfarbe aufgebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Diebstahl von Pkw

Zwischen dem 29.03.24, 18:00 Uhr und dem 01.04.24, 15:00 Uhr wurde in Ziegenhagen ein Pkw Hyundai i30 entwendet. Nach Angaben des Geschädigten und der bisherigen Ermittlungen drangen Unbekannte in den Keller des Wohnhauses in der Sebastian-Kneipp-Straße ein und entwendeten den Ersatzschlüssel für das Auto. Anschließend wurde der Pkw aus der Garage entwendet und das Garagentor wieder verschlossen, so dass der genaue Zeitpunkt des Diebstahls nicht bekannt ist. Der Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen "WIZ-WB 17" hat noch einen Wert von ca. 8000 EUR. Andere Gegenstände wurde nach bisherigen Ermittlungen nicht entwendet. Hinweise: 05651/9250.

