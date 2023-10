Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupfer und Kabel gestohlen/ Betrug per Messenger

Altena (ots)

Unbekannte sind in ein leerstehendes Hotel an der Fuelbecker Talsperre eingedrungen und haben Kupferrohre, Kabel und Dachrinnen gestohlen.

Nach einer Messenger-Nachricht hat ein Altenaer eine Reise doppelt bezahlt. Er hatte den Auslandsaufenthalt über ein seriöses Online-Portal gebucht. Am Donnerstag bekam er mehrere Nachrichten per Messenger. Darin wurde er aufgefordert, die Kurtaxe vorab zu zahlen. Es folgte eine E-Mail mit einem Link. Auf der angesteuerten Seite musste der Altenaer seine Kreditkarten-Daten angeben. Tatsächlich wurde ihm dann jedoch nicht nur die angeblich fällige Kurtaxe abgebucht, sondern noch einmal der ganze Aufenthalt. Nach Rückfrage direkt bei dem Online-Portal wurde ihm gesagt, dass es sich um einen Betrug handeln müsse. Sofort sperrte der Reisende seine Kreditkarte und erstattete am Nachmittag Anzeige bei der Polizei wegen Betrugsverdachts.

Moderne Kommunikationsmethoden erleichtern das Leben - aber auch das der Betrüger. Deshalb sollten Nutzer solcher Medien jede Möglichkeit nutzen, den Absender zu überprüfen. Es gibt unterschiedliche Maschen. Aber oft verschicken die Betrüger ihre Nachricht massenhaft. So treffen sie immer irgendjemanden, der sich durch ihre Botschaft angesprochen fühlt: Mal scheint die Tochter "Hallo Mama!" zu schreiben, mal sind es Paket-Benachrichtigungen. Wer tatsächlich ein erwachsenes Kind hat oder wer gerade eine Postsendung erwartet, der neigt schnell dazu, auf die Nachricht einzugehen. Immer geht es um Geld: Mal sind nur kleine Beträge gefragt, zum Beispiel angebliche Zollgebühren, mal geht es um hohe vierstellige Geldsummen. Statt Links zu folgen, sollten Kunden eines Online-Dienstes die Webadresse ihres Vertragspartners per Hand im Browser eingeben oder die bereits gespeicherte Adresse verwenden. Dann können im Kundenkonto Zahlungen veranlasst werden - wenn dies möglich und nötig ist. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell