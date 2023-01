POL-PDWIL: Fünffacher Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gunderath (ots) - Wie die Polizeiinspektion Daun bereits am 11.01.2023 mitteilte, ereigneten sich im Bereich des Ferienparks in Gunderath Einbrüche in die dortigen Ferienbungalows. Am 10.01.2023 zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in einige, sich im Umbau befindliche Ferienbungalows im Ferienpark in Gunderath ein. Im Inneren wurden diverse dort aufgefundene Gegenstände, Bargeld, ...

