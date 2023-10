Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch am hellen Tag

Halver (ots)

Während eine Frau am Donnerstag zwischen 13 und 15.30 Uhr zum Einkauf weg war, sind Einbrecher in ihr Haus am Glockenweg eingebrochen. Als sie zurückkam, stand die Haustür auf und im Flur war alles durchwühlt. Sie rief die Polizei. Die Polizeibeamten stellten fest, dass die ungebetenen Gäste alle Zimmer durchwühlt hatten. Es wurden diverse Aufbruchspuren festgestellt und dokumentiert. Die Täter erbeuteten offenbar Bargeld und Schmuck. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell