Polizei Eschwege

POL-ESW: Auffahrunfall auf der B 400

Eschwege (ots)

Um 08:27 Uhr befuhr gestern Morgen ein 49-Jähriger aus Frankenheim/Rhön mit einem Mercedes Vito die B 400 in Richtung Wommen. In Höhe der Ortschaft Unhausen beabsichtigte er nach rechts in die Einfahrt zur Baustelle der BAB 44 abzubiegen und bremste dementsprechend das Fahrzeug ab. Dies bemerkte der nachfolgende 49-Jährige aus Mazedonien zu spät und fuhr mit einem Lkw auf. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 EUR. Der Lkw rutschte durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben, aus dem er geborgen werden musste. Auch der Vito war nicht mehr fahrbereit und musste ebenfalls abgeschleppt werden.

Lkw-Fahrer wegen Haftbefehl vorläufig festgenommen

Bei der Überprüfung der Fahrer stelle sich zudem heraus, dass der Lkw-Fahrer zur Festnahme ausgeschrieben war, da noch ein offener Vollstreckungshaftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz bestand, worauf er vorläufig festgenommen wurde. Nach erfolgter Zahlung und Überprüfung der Fahrtauglichkeit hinsichtlich Alkohol und illegaler Drogen wurde er wieder entlassen.

Der Verkehrsfluss wurde nur minimal beeinträchtigt.

