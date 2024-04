Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Kfz

Bislang unbekannte Täter begaben sich am Montag, 15. April 2024, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 06:35 Uhr an einen Transporter in der Wannseestraße und zerstachen dort Reifen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Ein 49-jähriger Mann aus Werlte befuhr am Montag, 15. April 2024, gegen 08:20 Uhr mit seinem Pkw den Ermker Weg, aus Ermke kommend. In Höhe der Kreuzung Ermker Weg / Matrumer Straße beabsichtigte er die Fahrbahn zu kreuzen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 57-jährigen Mannes aus Dwergte. Beide Männer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden wurde auf 17.000,00 Euro geschätzt.

