Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 23-jähriger Fahrradfahrer befuhr gestern Abend die Karl-Marx-Straße in Richtung K26 in Ingersleben. Im weiteren Verlauf wollte der Mann auf einen Radweg auffahren, kam beim Überfahren eines Bordsteines zu Fall und verletzte sich dabei. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden von circa 200 Euro. (jd)

