FW-BOT: Geruchtsbelästigung im Antonius Krankenhaus

Bottrop (ots)

Gegen 21:15 Uhr wurde die Feuerwehr aus dem Antonius Krankenhaus über eine deutlich wahrnehmbare Geruchsbelästigung auf zwei Stationen des Krankenhauses informiert, die Feuerwehr entsendete daraufhin sofort zahlreiche Einsatzkräfte in Richtung der Einsatzstelle. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Deutlich war im Außenbereich und im Haus Brandgeruch wahrnehmbar. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr begaben sich in das Gebäude und suchten alle Stationen nach einem potentiellen Brandherd ab. Auch das Umfeld des Hauses wurde abgesucht. Hierbei wurde ein brennender Baumstumpf als Ursache der Rauchentwicklung aufgefunden. Unglücklicherweise befand sich über der Brandstelle die Ansaugung der Lüftungsanlage, durch diese wurde der Brandrauch in das Gebäude angesogen und verteilt. Die Feuerwehr löschte den Baumstumpf ab. Gefahr für Patienten bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die Feuerwehr war mit Einsatzkräften der Feuerwachen 1 und 2 sowie den Freiwilligen Feuerwehren Kirchhellen und Feldhausen mit ca. 60 Einsatzkräften bis 22:00 im Einsatz.

