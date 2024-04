Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Kriminalhauptkommissarin Claudia Stukenborg ist die neue Beauftragte für Jugendsachen und Koordinatorin des Präventionsteams

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Seit Anfang April hat die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta eine neue Beauftragte für Jugendsachen. Kriminalhauptkommissarin Claudia Stukenborg löst damit ihren Vorgänger Harald Nienaber ab, welcher mit Ablauf März in den Ruhestand verabschiedet wurde. Damit übernimmt sie auch die Aufgaben der Koordinatorin des Präventionsteams.

Die erfahrene Kriminalbeamtin bringt ein umfassendes Fachwissen in den verschiedensten Kriminalitätsfeldern mit und hat bereits an unterschiedlichen Dienststellen und in zahlreichen Fachbereichen gearbeitet. Unter anderem verfügt sie über ein hohes Maß an polizeilicher Erfahrung bei der Bekämpfung der Kinder- und Jugendkriminalität. Darüber hinaus war sie auch als Dozentin in der Ausbildung junger Polizeibeamter/-innen im Bereich Kriminologie und Kriminalistik tätig.

Claudia Stukenborg möchte sich innovativ und am Puls der Zeit ihrer neuen Aufgabe als Beauftragte für Jugendsachen widmen. Dabei liegt ihr eine enge Zusammenarbeit und ständiger Austausch zwischen dem gesamten Präventionsteam der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta sowie mit den Schulen und Netzwerkpartnern der Landkreise Cloppenburg und Vechta am Herzen.

Insbesondere unter Berücksichtigung sich verändernder jugendlicher Deliktsphänomene und den damit angepassten Präventionsmaßnahmen, vor dem Hintergrund der aktuell gestiegenen Kinder- und Jugendkriminalität, möchte sie sich diesem breiten Themenfeld intensiv widmen.

"Ich freue mich sehr auf meine Kernaufgabe: Die Präventionsarbeit an den Schulen. Dazu werde ich zeitnah mit meinen Präventionsangeboten zur Planung des Schuljahres 2024/2025 an die Schulen herantreten. Ein Hauptschwerpunkt der polizeilichen Präventionsarbeit wird hier aus aktuellem Anlass die Legalisierung von Cannabis und die Medienprävention im Hinblick auf Möglichkeiten und Gefahren durch KI sein", stellt die Kriminalhauptkommissarin in Aussicht.

Claudia Stukenborg ist verheiratet, lebt in Vechta und hat zwei Söhne im Alter von 16 und 18 Jahren. Sie hat somit auch privat naturgemäß Einblick, was junge Menschen gerade bewegt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell