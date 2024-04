Cloppenburg/Vechta (ots) - Cappeln - Sachbeschädigung Am Sonntag, 14. April 2024, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 06:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Bäckerei an der Große Straße und beschädigten die äußere Glasscheibe der Eingangstür. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel.: 04478/95860-0) entgegen. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am ...

mehr