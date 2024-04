POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Oldenburg) - Diebstahl von Kupfer In der Zeit von Freitag, 12.04.2024, 15.00 Uhr, bis Samstag, 13.04.2024, 09.45 Uhr, kam es in Essen (Oldenburg) in der Kösliner Straße zu einem Diebstahl von Kupferfallrohren, welche an der evangelischen Kirche bzw. dem dortigen Pfarrhaus angebracht waren. Täterhinweise bitte an die Polizeistation Essen unter der Telefonnummer 05434 / 92470-0. ...

