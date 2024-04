Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 13/14.04.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Steinfeld Ölspur auf der B 214

Am 14.04.2024 wird gegen 02:50 Uhr eine Ölspur auf der Holdorfer Straße gemeldet. Die Feuerwehr Holdorf rückte mit zwei Fahrzeugen aus. Die Spur startete bei der Straße Vorm Esch und führte ca. 100 Meter in Richtung Steinfeld. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten , sich mit der Polizei in Damme in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Am 13.04.2024; 21:00 Uhr, befuhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Goldenstedt unter dem Einfluss von Betäubungsmittel die Ahornstraße in Goldenstedt. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und Untersagung der Weiterfahrt.

Vechta -Verkehrsunfall mit E-Scooter

Am 13.04.2024; 22:20 Uhr kommt es in Vechta, Falkenrotter Straße, beim dortigen Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Scooters. Ein 68-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta befährt die Falkenrotter Straße stadteinwärts. Am Kreisverkehr zur Petersburger Straße übersieht der PKW-Fahrer ein Elektro-Kleinstfahrzeug (E-Scooter), welches mit zwei Jugendlichen besetzt, über den Geh/Radweg des Kreisverkehres die Falkenrotter Straße kreuzt. Die beiden 16-jährigen Jugendlichen aus Steinfeld und Goldenstedt werden leicht verletzt. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell