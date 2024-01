POL-PDWIL: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Gerolstein (ots) - Am Vormittag des 25.01.2024 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Sarresdorfer Straße in Gerolstein abgestellten Personenkraftwagen der Marke VW Polo und zerkratzte diesen. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 ...

