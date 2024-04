Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 12.04.2024 bis 13.04.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - 1,76 Promille am Steuer und keine Fahrerlaubnis - Auf der Bundesstraße 401 in Höhe Saterland kontrollierte die Polizei in den späten Freitag-Abendstunden nach dem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers einen Pkw, der durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 43jährige, ungarische Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,76 Promille. Zudem ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer - Am Donnerstag gegen 06:30 Uhr kam es in Friesoythe an der Kreuzung Sedelsberger Straße / Clauener Weg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der beteiligte, etwa 20 Jahre alte Radfahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe unter 04491-93390 zu melden.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit verletztem Pedelec-Fahrer - In den frühen Abendstunden des Freitags ereignete sich an der Kreuzung Oldenburger Ring / Zu den Weiden ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Eine 62jährige Pkw-Führerin aus Friesoythe übersah beim Abbiegen von der Straße Zu den Weiden auf den Oldenburger Ring den ihr entgegenkommenden 60jährigen Friesoyther auf seinem Pedelec. Der Pedelec-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell