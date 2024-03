FW Stuttgart: Besonderer Jahrestag: 70 Jahre Notruf 112 in Stuttgart

Feuerwehr Stuttgart

Ein Jubiläum der ganz besonderen Art feiert in der Stadt Stuttgart die Notrufnummer 112. Bereits am 21. März 1954 wurde sie als Rufnummer für die Stuttgarter Feuerwehr eingeführt. Seit vielen Jahren ist sie die europaweit einheitliche Rufnummer für Notfälle. In über 40 Ländern Europas erreichen Hilfesuchende mit der kostenfreien Rufnummer 112 die Notrufzentralen von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Doch aller Anfang war schwer: Mit der Einführung eines öffentlichen Telefonnetzes zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es ab dem Jahr 1903 in Stuttgart über das so genannte "Staatstelephon" möglich, Feuer oder andere Unfälle per Telefon an die Feuerwehr zu melden. Damals noch über eine "Umschaltstelle", dem Vorgänger der Vermittlung, welche das Gespräch dann an eine der beiden zur damaligen Zeit in Stuttgart vorhandenen Feuerwachen weiterleitete. Noch bis ins Jahr 1926 war die Rufnummer der Stuttgarter Feuerwehr die Ziffernfolge "4000". In den darauffolgenden Jahren wechselte die Nummer mehrere Male. Und am 21. März 1954 folgte dann die Umstellung der Rufnummer von 0112 auf die heute noch bekannte Notrufnummer 112.

Stuttgart gehört damit zu einem Kreis von deutschen Großstädten, welche als die Pioniere der Notrufnummer 112 gelten. Als Vorreiter im Jahr 1948 zählt Nürnberg, gefolgt von Hamburg im Jahr 1952. Gemeinsam mit Stuttgart führte Berlin im Jahr 1954 die Nummer 112 ein, im Jahr 1955 stellte die Stadt München ebenfalls um. Mitte der 1950-Jahre begann sich die Notrufnummer 112 zu etablieren, vollständig durchsetzen konnte sich die Nummer 112 damals allerdings noch nicht.

Es dauerte noch bis ins Jahr 1973, als mit dem "Notrufsystem 73" erstmalig bundeseinheitliche Standards und Qualitätsmerkmale der Bundespost rund um die gesamte Notruftechnologie für die beiden Notrufnummern 110 für die Polizei und 112 für die Feuerwehr festgelegt wurden. Fast 30 Jahre später beschließt der Rat der Europäischen Gemeinschaften am 29.7.1991 die verbindliche Einführung der Nummer 112 als europaweite Notrufnummer in allen Mitgliedstaaten.

Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Notrufnummer 112 in Stuttgart wurde mit der Einrichtung der "Leitstelle für Sicherheit und Mobilität Stuttgart", kurz "SIMOS", im Jahr 2006 gesetzt. Dabei handelt es sich um das landesweite Modell der Integrierten Leitstelle als zentrale Abfragestelle der 112-Notrufe, welche in anderen Bundesländern bereits etabliert war. Alle Hilfeersuchen an Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz können unmittelbar entgegengenommen und bearbeitet werden. Notrufe für andere Organisationen oder Einrichtungen werden entsprechend der Zuständigkeiten weitergeleitet.

Die Feuerwehr Stuttgart kann somit auf eine 70-jährige Erfolgsgeschichte der Notrufnummer 112 zurückblicken. Erst auf nationaler, später sogar auf europäischer Ebene. Als erste Feuerwehr überhaupt wies sie mit dem blau-gelben Euronotrufaufkleber auf dessen europaweite Gültigkeit hin. Seit nunmehr 70 Jahren für das Wohl aller Stuttgarterinnen und Stuttgarter.

Welche Dimensionen die einheitliche Notrufnummer 112 mittlerweile angenommen hat, zeigt ein Blick nach Indien. In dem Land mit über 1 Milliarde Einwohnern wurde mittlerweile ebenfalls die Nummer 112 als einheitliche Notrufnummer flächendeckend eingeführt.

