FW Stuttgart: Nächtlicher Brand in Spielhalle

- Starke Rauchentwicklung bei Eintreffen der Feuerwehr

- Brand schnell gelöscht, keine Rauchausbreitung in andere Gebäudeteile

- Keine Verletzten

Über den europaweiten Notruf 112 meldeten Anrufer am Mittwoch gegen 00:10 Uhr einen Brand in einem Geschäftshaus am Bahnhof im Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen. Die Integrierte Leitstelle Stuttgart entsendete daraufhin die zuständige Feuerwache der Berufsfeuerwehr sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr zum Brandort.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlug diesen dunkler Rauch aus dem Gebäude entgegen. Ein Trupp unter Atemschutz wurde zur Brandbekämpfung mit einem Löschrohr in den Bereich geschickt. Gleichzeitig wurde mit weiteren Feuerwehrkräften damit begonnen, das restliche Gebäude auf eine Brand- oder Rauchausbreitung zu kontrollieren. Angetroffene Personen, die sich noch im Gebäude aufhielten, mussten dieses sicherheitshalber verlassen.

Das Feuer konnte mit Hilfe einer Wärmebildkamera zügig aufgefunden und rasch gelöscht werden. Danach wurde der betroffene Bereich mit einem Lüfter rauchfrei gemacht. Messspezialisten der Feuerwehr kontrollierten das Gebäude auf Schadstoffe in der Umgebungsluft. Somit konnte sichergestellt werden, dass sich das Feuer und die Rauchausbreitung nur auf einen bestimmten Bereich beschränkte.

Aufgrund der starken Brand- und Rauchentwicklung wurde die betroffene Spielhalle stark beschädigt und ist vorerst nicht nutzbar. Ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile konnte von der Feuerwehr verhindert werden.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und übergab sie an die Polizei. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Feuerwehr Stuttgart war mit rund 45 Einsatzkräften vor Ort.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz

Feuerwache 3: Löschfahrzeug

Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Stammheim: Mannschaftstransportwagen, Löschfahrzeug

Rettungsdienst: Ein Rettungswagen

