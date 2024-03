FW Stuttgart: Wohnungsbrand - Brand in einer Wohnung - 1 Person mit Brandverletzungen

Stuttgart (ots) - - Brand eines im Umbau befindlichen Gebäudes in Stuttgart-Lederberg - Hedelfinger Filderauffahrt aktuell gesperrt - Rauchgeruch in der Umgebung bis nach Stuttgart-Wangen Am Montagmorgen alarmierten Anwohner gegen 04:50 Uhr die Feuerwehr Stuttgart in die Straße "Am Waldrand" in Stuttgart-Lederberg. Da die ersten Anrufer bereits von einem Gebäudevollbrand sprachen, alarmierte die Integrierte Leitstelle ...

