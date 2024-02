Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrer nach Verkehrsunfall flüchtig

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Sonntag (25.02.) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Radfahrer und einer 31-jährigen Fußgängerin aus Odenthal. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Gegen 17:45 Uhr beging die Odenthalerin den parallel zur Heidkamper Straße verlaufenden Gehweg in Richtung Cederwaldstraße. An der Kreuzung Heidkamper Straße / An der Tent ist sie nach eigenen Angaben plötzlich von einem Radfahrer angefahren und verletzt worden. Der Radfahrer habe nicht angehalten und sei in Richtung Bensberger Straße davongefahren.

Die Fußgängerin konnte lediglich erkennen, dass der Radfahrer dunkel gekleidet war und Turnschuhe sowie eine Basecap trug. Weitere Hinweise zu dem flüchtigen Täter nimmt das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

