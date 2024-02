Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Täter bei Einbruch in Einfamilienhaus gestört

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Sonntag (25.02.) wurde die Polizei gegen 19:30 Uhr zu einem Einfamilienhaus in die Brunnenstraße gerufen. Die Bewohner des Hauses gaben an, zuvor ein dumpfes Geräusch wahrgenommen zu haben. Im rückwärtig gelegenen Garten konnten sie daraufhin eine unbekannte Person erkennen, welche versuchte die dortige Terrassentür aufzuhebeln.

Als die Bewohner lautstark auf sich aufmerksam machten, flüchtete der Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Die Polizei konnte deutliche Beschädigungen an der entsprechenden Tür feststellen und hat eine Spurensicherung veranlasst. Eine Fahndung nach dem Täter im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Hinweise zu diesem versuchten Einbruch oder dem flüchtigen Täter nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell