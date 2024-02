Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Zigaretten bei Tankstelleneinbruch gestohlen

Odenthal (ots)

In der vergangenen Nacht (22.02.) gegen 03:10 Uhr ist es in der Altenberger-Dom-Straße zu einem Einbruch in eine Tankstelle gekommen.

Offenbar haben bislang Unbekannte die Eingangstür zum Verkaufsraum gewaltsam aufgebrochen und dann mehrere Stangen Zigaretten gestohlen. Hierbei wurde auch ein Alarm ausgelöst, der Anwohner aufmerksam machte. Eine Zeugin konnte bei Anzeigenaufnahme durch die Polizei einen Täter beschreiben, der zunächst zu Fuß in Richtung Altenberg flüchtete. Er soll circa 180 cm groß, von schlanker Statur und dunkel gekleidet gewesen sein. Möglicherweise ist er dann zusammen mit einem Mittäter mit einem Fahrzeug vom Tatort geflüchtet.

Am Tatort erschien der Erkennungsdienst, um mögliche Spuren zu sichern. Der Gesamtschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, insbesondere bei Beobachtung verdächtiger Personen oder eines Fahrzeugs, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell