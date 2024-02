Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Einbruch in Handyladen

Burscheid (ots)

In der Nacht zu Montag (19.02.) wurde die Polizei zu einem Einbruch in einen Handyladen auf der Hauptstraße gerufen. Eine Zeugin gab an, gegen 03:00 Uhr lautes Krachen gehört und zwei Personen gesehen zu haben.

Die bislang unbekannten Täter schlugen die Glasscheibe der Eingangstür ein und entwendeten Mobiltelefone aus dem Inneren des Geschäftes. Laut Zeugenaussage flüchteten die Täter anschließend in einem hellen Fahrzeug, vermutlich ein Mercedes Coupé, mit Remscheider Kennzeichen über die Höhestraße in Richtung Autobahn. Der genaue Wert der Beute konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat eine Spurensicherung am Tatort veranlasst. Hinweise zu dieser Tat nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell